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الأرجنتين تستأنف تصدير الدواجن بعد تعليقه مؤقتاً بسبب إنفلونزا الطيور

وكالة رويترز للأنباء
إسطنبول
نشر في 01.04.2023 12:55
AP (AP)

استأنفت الأرجنتين تصدير الدواجن بعد حظر استمر أسابيع بسبب اكتشاف إنفلونزا الطيور في القطاع المحلي، وفق إعلان الهيئة الوطنية الأرجنتينية لسلامة وجودة الغذاء اليوم الجمعة.

وأضافت الهيئة في بيان عقب اجتماع مع مسؤولين بمنظمة التجارة العالمية في جنيف أن أوروجواي اعتمدت شهادات تصدير جديدة لمنتجات الدواجن من الأرجنتين.

كانت الأرجنتين قد علقت تصدير الدواجن في أواخر فبراير/شباط بعد تسجيل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في إقليم ريو نيجرو.

وأضافت الهيئة أنه جرى التوصل إلى اتفاقات لاستئناف شحن لحوم الدواجن الطازجة من المناطق الخالية من المرض إلى روسيا والسعودية وهونج كونج واليابان وبعض الدول الأفريقية.

وذكرت بيانات لوزير الزراعة أن الأرجنتين صدرت 227 ألف طن من منتجات الدواجن الصالحة للاستهلاك الآدمي العام الماضي.

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