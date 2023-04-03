الخطوط الجوية التركية توقع اتفاقية لإجراء أعمال الصيانة لأسطول طيران الإمارات

وقعت الشركة الفنية التابعة للخطوط الجوية التركية اتفاقية مع الخطوط الجوية الإماراتية (طيران الإمارات) للقيام بأعمال الصيانة لطائرات الأخيرة.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية الاثنين، أنها ستقدم بموجب الاتفاقية خدمات الصيانة لـ 5 طائرات من طراز بوينغ 777 ضمن سرب طيران الإمارات.

وتبدأ الشركة التركية في صيانة أولى الطائرات في منشأتها في موقع مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، فيما ستنجز أعمال الصيانة لباقي الطائرات في فترات قادمة.

ونقل البيان عن المدير العام للشركة التركية ميكائيل أق بولوت قوله: "قيام طيران الإمارات باستئماننا على عمليات صيانة طائرات بوينغ 777 مؤشر على الثقة طيران الإمارات في شركتنا".

وأعرب أق بولوت أن اتفاقيتهم مع طيران الإمارات هي بداية شراكة طويلة الأمد.