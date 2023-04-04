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وزير التجارة التركي: الصادرات سجلت رقماً قياسياً في مارس

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 04.04.2023 12:59
وزير التجارة التركي محمد موش يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتبه في أنقرة الأناضول وزير التجارة التركي محمد موش يعقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتبه في أنقرة (الأناضول)

قال وزير التجارة التركي محمد موش، الثلاثاء، إن صادرات البلاد سجلت رقماً قياسياً في مارس/ آذار ببلوغها 23.6 مليار دولار، بزيادة 4.4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتبه، في العاصمة أنقرة.

وأفاد موش أن صادرات تركيا في مارس الماضي حققت أعلى رقم على الإطلاق على أساس شهري، رغم تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط.

وبالنسبة للواردات، ذكر موش أنها زادت في مارس بنسبة 4.2 بالمئة لتبلغ 32.2 مليار دولار، مشيراً أن إجمالي واردات الطاقة وصلت إلى 6 مليارات دولار.

ولفت أن صادرات البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 زادت بنسبة 2.5 بالمئة لتبلغ 61.6 مليار دولار، وارتفعت الواردات إلى 96.5 مليار دولار بمعدل زيادة 11.4 بالمئة.

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