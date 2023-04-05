تسلا تعلن بدء تسويق سيارتها من طراز Y في السوق التركية

أعلنت شركة تسلا الأمريكية العملاقة للسيارات الكهربائية عن بدء مبيعاتها التي طال انتظارها في السوق التركية، مع إطلاق سيارتها من طراز Y.

سيبدأ صانع السيارات مبيعاته في السوق التركية مع الطلبات المسبقة المجدولة من 4 أبريل فصاعدًا، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في شهر مايو.

سيتم توفير الطراز Y للسوق التركي من مصنع تسلا في برلين، ألمانيا. ستتوفر ثلاثة إصدارات من طراز Y للبيع في تركيا.

النسخة التقليدية، التي تتميز بالدفع بالعجلات الخلفية ومدى يصل إلى 455 كيلومترًا سيبلغ سعرها 1.548.732 ليرة تركية (80.530 دولارًا أمريكيًا). فيا ستباع النسخة ذات المدى البعيد Long Range، وتتميز بمحرك مزدوج ودفع بأربع عجلات، مقابل 1.619.532 ليرة تركية.

بينما سيتم طرح الطراز Y Performance بسعر 1,778,821. مع نظام الدفع الرباعي ثنائي المحرك ، يوفر مدى يصل إلى 514 كيلومترًا.

سيكون الطراز Y جاهزًا للطلبات المسبقة على موقع تسلا الرسمي. تم تحديد سعر الطلب المسبق عند 10.000 ليرة تركية.

وستتم عمليات التسليم في مركز التسوق أكاسيا باسطنبول في القسم الأناضولي من المدينة، وكانيون مول في الجزء الأوروبي. سيتم افتتاح أول مركز خدمة للعلامة التجارية في منطقة مرتر بإسطنبول.

ستتصل سيارات Tesla Model Y بالإنترنت من خلال بطاقات SIM المعتمدة من هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (BTK) في المصنع.

بينما من المخطط أن تكون ميزة القيادة الذاتية (FSD) للمركبات جاهزة بحلول شهر مايو، سيتم تضمينها في السعر القياسي للسائق الآلي لجميع الإصدارات.

ومع ذلك، ستكون هناك حاجة لدفع مبلغ إضافي قدره 100.000 ليرة تركية عند طلب السائق الآلي المتقدم.

سيتم أيضًا تشغيل محطات شحن Tesla مع بداية المبيعات مع تنشيط حوالي 30 محطة شحن سريع في إسطنبول وشمال غرب أدرنة ومقاطعات بولو والعاصمة أنقرة.

في المحطات، سيكلف شحن 1 كيلوواط / ساعة بين 6.9 ليرة تركية و 7.7 لطرز تسلا، في حين أن رسوم الشحن لماركات السيارات الكهربائية الأخرى ستكون 8.6 ليرة تركية.