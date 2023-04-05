منصة "شيب إنتغرا" الإلكترونية تعزز قدرة الشركات التركية على التصدير الإلكتروني

وجدت العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة في تركيا طرقاً للشحن إلى الخارج، حيث تلعب المشاريع التكنولوجية التي وسعت التجارة عبر الإنترنت دوراً مهماً في القطاع.

وتسعى إحدى هذه الشركات وهي "شيب إنتغرا" ShipEntegra، إلى تعزيز جهودها لمساعدة الشركات التركية على توسيع قدراتها التصديرية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وإدارة الخدمات اللوجستية الفعالة، حيث تتطلع إلى الحفاظ على النمو عام 2023.

وتساعد شركة التكنولوجيا الشركات المحلية في المبيعات عبر الإنترنت من خلال إدارة عملياتها اللوجستية وتنفيذ الطلبات. كما توفر منصة تمكّن شركات التجارة الإلكترونية من بيع منتجاتها في العديد من الأسواق العالمية وإدارة عمليات الشحن والتوصيل بكفاءة.

وقد طورت "شيب إنتغرا" نظاماً شاملاً يتكامل مع أكثر من 20 سوقاً عالمياً.

وفي هذا النطاق، يستطيع مالك أي شركة صغيرة أو أي تاجر لديه اتصال انترنت سريع من تورك تيليكوم، إحدى شركات التكنولوجيا والاتصالات الرائدة في تركيا، إعداد المنتج المناسب وتقديمه إلى السوق العالمية.

وحول التطبيق الذي طورته الشركة قال علي جيلان الرئيس التنفيذي لـ "شيب إنتغرا"، إنهم أول شركة قامت بدمج عمليات التكامل في الأسواق العالمية ضمن هيكلها الخاص.

وأضاف: "بينما نقدم الفرصة لإدارة الأسواق العالمية عبر منصة واحدة، قمنا أيضاً بتطوير نظام شامل من شأنه أن يساهم في الجزء التشغيلي من العملية. وبالرغم من أننا منصة على الإنترنت، إلا أن أكبر ميزة لدينا هي أننا نلامس الشركات المصنعة المحلية بشكل مباشر".

مشيراً إلى أنهم بدأوا الفكرة من خلال تقديم أنفسهم للمصدرين الإلكترونيين في غراند بازار في إسطنبول، حيث بدؤوا بشرح ما يقومون به لشخص واحد، وفي نهاية اليوم عهد جميع تجار البازار إليهم بجميع عمليات التصدير الإلكتروني.

عملية التسليم السريع

وذكر جيلان أن البرنامج الذي طوروه ينفذ عمليات لوجستية وعمليات تخزين وإدراج منتجات للشركات التي تبيع على مواقع مثل أمازون وإي باي.

وأوضح بالقول: "لقد فتحنا فروعنا في 6 نقاط في تركيا، هي قيصري وأنقرة وإسطنبول وأنطاليا وإزمير وبورصة، بهدف أن نكون على مقربة من المصدرين الإلكترونيين وللحفاظ على جودة الخدمة على أعلى مستوى إذ يمكننا تنفيذ جميع عمليات الشحن مع دعم التنفيذ".

وأكد أن بإمكانهم إرسال طرود إلى الولايات المتحدة في نفس وقت التسليم الذي يستغرقه شحنها من إسطنبول إلى أنقرة. وأنهم بفضل شركة التصدير الإلكتروني الخاصة بهم، أنشؤوا نظاماً يمكن إدارته عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أي معرفة لوجستية، ودون التعامل مع أي مستندات أولية أو شهادات جمركية ودون أي معالجة يدوية، موضحاً أنهم مستمرون في تقديم خدمات الشحن إلى أكثر من 220 دولة حول العالم.

الخدمات اللوجستية القائمة على التكنولوجيا

وقال جيلان إن 90% من عمليات إدارة الطلبات والخدمات اللوجستية للمبيعات على Etsy، وهي منصة للتجارة الإلكترونية هم شركاء رسميون فيها، يتم تنفيذها من خلال "شيب إنتغرا"، مشدداً على خطط لإطلاق تعاون مماثل مع شركات بارزة أخرى.

وأضاف: "في المستقبل القريب، سنبدأ أيضاً في شراكات لوجستية وتقنية مع أمازون و إيباي وول مارت من الأسواق العالمية. إن وجود اتفاقية شراكة مع أحد الأسواق يعني أن المصدرين الإلكترونيين يمكنهم استخدام عشرات الخدمات معنا".

وفي هذا السياق، أكد على رغبتهم بتعزيز القدرة التنافسية للبائعين الأتراك من خلال زيادة شراكاتهم مع الأسواق العالمية. وقال: "من الأهمية بمكان أن تتعرف علينا الأسواق الرائدة في هذا القطاع على أننا شركة لوجستية قائمة على التكنولوجيا".

ربات البيوت يتحولن إلى مصدّرين

وشدد جيلان على حقيقة أن ربات البيوت والطلاب وأصحاب الأعمال الحرة الذين شاركوا أو أرادوا المشاركة في الصادرات الإلكترونية، لا يعرفون الكثير عن عمليات الشحن أو الجمارك.

وقال: "لقد جعلنا التصدير الإلكتروني متاحاً للجميع من خلال حل جميع أوجه القصور هذه. لقد مكّننا عائشة البالغة من العمر 65 عاماً، التي تحيك في المنزل وتبيع منتجاتها بمساعدة جهاز الكمبيوتر الخاص بإبن الجيران، من إكمال جميع هذه العمليات مباشرةً".

وأشار جيلان إلى أنه "من خلال فرعنا "شوبي فيرس" ShopiVerse، والذي يساعدنا على تمكين المزيد من الأشخاص من المشاركة في الصادرات الإلكترونية، يمكن للشركات فتح متاجر بسهولة في أسواقٍ مثل أمازون وول مارت و إي باي، ويمكنهم بسهولة إنشاء شركات في أمريكا".