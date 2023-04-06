4.1 مليارات دولار قيمة إجمالي المشاريع التي تعهدها قطاع المقاولات التركي في الخارج

تعهد قطاع المقاولات التركي 52 مشروعا خارج البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، فيما بلغت قيمة إجمالي المشاريع التي تعهدها القطاع حسب معطيات وزارة التجارة التركية، 4.1 مليارات دولار.

ووصلت قيمة المشاريع المذكورة 4 مليارات و52 مليون دولار.

وأظهرت المعطيات أن قطاع المقاولات التركي تعهد 11 ألفا و700 مشروعا، في 133 بلدا، بقيمة 477 مليار دولار، منذ عام 1972 حتى نهاية مارس/آذار الماضي.

واحتلت روسيا خلال السنوات المذكورة المرتبة الأولى في عدد المشاريع التي تعهدتها شركات المقاولات التركية خارج البلاد، تلتها تركمانستان ثم العراق ثم ليبيا وكازاخستان.

وبلغت حصة روسيا من إجمالي المشاريع 20.5 بالمئة بقيمة بلغت 97.9 مليار دولار، وتركمانستان 10.7 بالمئة بقيمة 50.8 مليار دولار، والعراق 6.9 بالمئة بقيمة 33 مليار دولار.

كما برزت المملكة العربية السعودية بحصة سوقية بلغت 5.2 بالمئة بقيمة وصلت إلى 24.8 مليار دولار.

وبالنظر إلى المشاريع المنفذة لوحظ أن 14 بالمئة منها في مجال الإسكان، و13.5 بالمئة يشمل الطرقات البرية والأنفاق والجسور، و8.5 بالمئة في مجال الطاقة.