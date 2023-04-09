صادرات قطاع الزراعة التركي تحقق نحو 9 مليارات دولار في 3 أشهر

حققت صادرات قطاع الزراعة في تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، رقماً قياسياً ببلوغها 8 مليارات و626 مليون دولار.

وأظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، أن صادرات قطاع الزراعة ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 4.5 بالمئة.

وأوضحت المعطيات أن حصة قطاع الزراعة في عموم الصادرات التركية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغت 14 بالمئة.

يذكر أن إجمالي صادرات تركيا في الربع الأول من العام الجاري، بلغت 61 مليار و587 مليون دولار، بزيادة 2.5 بالمئة مع صادرات الفترة نفسها من العام المنصرم.