شركة تركية للأبنية مسبقة الصنع تبرم اتفاقية مع مجموعة أمريكية للخدمات

أعلنت شركة "دورجة" التركية للأبنية مسبقة الصنع، الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة "CIS" الأمريكية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين.

وستمكن الاتفاقية الجانبين من التعاون وتطوير المشاريع الكبرى وإتمامها، وفق بيان صادر عن "دورجة (Dorçe)".

كما ستتمكن الشركتان من التعاون في مجال الهندسة والبناء والإدارة للعملاء الدوليين في قطاعات الطاقة والتعدين والبناء والعسكرية.

وتعتبر "دورجة" للأبنية المسبقة الصنع والإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة، إحدى العلامات التجارية العالمية لتركيا في مجال الهياكل الفولاذية المركبة المسبقة الصنع من خلال نشاطاتها في التصنيع والتصدير والمقاولات الدولية وهي من الشركات الرائدة في هذا المجال، بحسب تعريفها عن نفسها في موقعها الإلكتروني.

وتلبي الشركة جميع أنواع الطلبات الخاصة بالأبنية المركبة مسبقة الصنع بكافة مراحلها من الهندسة والتوريد والتصنيع والخدمات اللوجستية والتركيب وأعمال البنية التحتية والفوقية، حيث حصلت على شهادة "آيزو" تقديراً للإنجازات والنتائج التي حققتها في تقليل انبعاثات الكربون.