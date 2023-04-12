صادرات "سيارات الركاب" التركية تحقق 2.6 مليار دولار

بلغت قيمة صادرات سيارات الركاب التركية، مليارين و625 مليون دولار، في الربع الأول من العام الجاري 2023، وفق معطيات من اتحاد "أولوداغ" لمصدري السيارات.

وأظهرت المعطيات بلوغ إجمالي قيمة صادرات قطاع السيارات في الربع الأول 8 مليارات و618 مليون دولار.

وبلغت حصة سيارات الركاب من إجمالي صادرات السيارات 30.5 بالمئة، بقيمة مليارين و625 مليون دولار، بزيادة 22.16 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفق اتحاد "أولوداغ" لمصدري السيارات .

وصدرت تركيا سيارات الركاب إلى 86 بلداً وإقليماً ذاتي الحكم، وجاءت فرنسا بالمركز الأول بـ 464 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ 299 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ 290 مليون دولار.