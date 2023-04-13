5.2 مليار دولار صادرات الملابس التركية في 3 أشهر

بلغت قيمة صادرات قطاع الملابس الجاهزة والنسيج في تركيا 5.2 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وأظهرت بيانات مجلس المصدرين في تركيا، أن إجمالي قيمة الصادرات في مارس/ آذار الماضي بلغ 23.6 مليار دولار بزيادة 4.4 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات في الربع الأول من العام الجاري 61.6 مليار دولار، بزيادة بلغت 2.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات المجلس أن قيمة صادرات القطاع، خلال مارس الماضي، بلغت مليارا و997 مليون دولار.

وبلغت حصة ولاية إسطنبول من الصادرات في مارس 1.4 مليار دولار، وبورصة 165 مليون دولار، وإزمير 129 مليون دولار.

وحلت ألمانيا في المركز الأول بين البلدان الأكثر استيراداً لمنتجات القطاع من تركيا خلال الربع الأول بـ862 مليون دولار.

فيما جاءت إسبانيا في المركز الثاني بـ602 مليون دولار، وهولندا في المركز الثالث بـ414 مليون دولار.