افتتاح مركز إسطنبول المالي الحديث الأسبوع القادم

تضع تركيا اللمسات الأخيرة للافتتاح الذي طال انتظاره لمنطقة تجارية واسعة تضم معظم المؤسسات البارزة في البلاد، وتَعِد بوضع العاصمة الاقتصادية التركية بين أهم المراكز المالية في العالم.

وسيشهد حفل الافتتاح الذي سيحضره الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين، الإطلاق التدريجي لمركز إسطنبول المالي، ابتداءً من افتتاح القسم الذي يستضيف البنوك.

وبدأ المشروع عام 2009 ويتم تطويره في منطقة "عمرانية" على الجانب الأناضولي من المدينة. ويهدف إلى جعل إسطنبول وجهة تنافسية للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، إضافةً لدعم نمو الاقتصاد التركي.

وسيكون المركز موطناً جديداً لمعظم المؤسسات والهيئات المالية البارزة في تركيا بما في ذلك البنك المركزي لجمهورية تركيا وبورصة إسطنبول للأوراق المالية ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية ومجلس أسواق رأس المال التركي.

ويمثل الحفل الذي سيقام يوم الاثنين بداية فصل جديد للبنوك العامة التركية مثل بنك زراعات وبنك خلق وبنك وقف، التي انتقلت جميعها إلى المركز الذي من المتوقع أن يصبح أيضاً موطناً لبنوك ومؤسسات مالية محلية ودولية بارزة أخرى.

ومن المنتظر أن تستضيف مؤسسة التمويل الدولية التي يديرها صندوق الثروة التركي، التي تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، شركات تمويل المشاركة والاستثمارات المالية وشركات إدارة المحافظ وشركات التأمين.

ويضم المركز 1.3 مليون متر مربع من المساحات المكتبية ومركز تسوق بمساحة 100.000 متر مربع ومركز للمؤتمرات والمعارض يتسع لـ 2.100 شخص وفندق خمس نجوم يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع وموقف للسيارات يتسع لـ 26 ألف سيارة.

هذا وقد تجاوزت طلبات التأجير من الشركات المحلية والأجنبية للمساحات داخل مؤسسة التمويل الدولية، المساحات والأماكن المعروضة بكثير.

ويهدف المشروع التاريخي إلى إنشاء مركز مالي يماثل أو يفوق المراكز الحالية في نيويورك ولندن ودبي.

وتتميز مؤسسة التمويل الدولية بكل ما هو ضروري لتلبية احتياجات عالم الأعمال من خلال نموذج مدينة متكاملة مبتكر. ومن المتوقع أن يستقبل المركز حوالي 100.000 زائر يومياً، بما في ذلك الموظفين.

وستجمع مباني المكاتب البالغ عددها 21 مبنىً والمجهزة بأحدث التقنيات، جميع أنظمة الإدارة تحت سقف واحد. وبالإضافة إلى ذلك، تم تصميم مركز تسوق عالي المستوى، يشمل غرف اجتماعات من فئة الخمس نجوم ومطاعم فاخرة ذات شهرة عالمية، لتلبية احتياجات الموظفين والزوار.

ومن المتوقع أن يعكس المركز التجاري في المدينة المالية، جوهر العمارة الموظفة بمرافقه الحديثة وهندسته الفنية الفريدة وتصميمه الخدمي، ومن المرتقب أن يضم متاجر تجزئة ذات شهرة عالمية.

يذكر أن المركز التجاري الممتد على مسافة 3.3 كيلومترات من الشوارع والأزقة والساحات، سيوفر تجربة تسوق في الهواء الطلق ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات وخيارات العلامات التجارية في فئات مثل الطعام والملابس والتكنولوجيا والفن والترفيه وغيرها من متاجر التجزئة .