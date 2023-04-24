الرئيس التركي: سنبدأ تصدير السيارة المحلية "توغ" في 2025

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن تركيا ستبدأ تصدير السيارة المحلية "توغ" اعتباراً من عام 2025.

جاء ذلك في كلمة له في حفل وضع حجر أساس شركة "سايرو" لإنتاج البطاريات وتطويرها في منطقة "غمليك" بولاية بورصة غربي تركيا.

وأضاف أردوغان: "سنمضي قدما لجعل تركيا قاعدة إنتاج تقنيات الشحن والبطاريات جنبا إلى جنب مع السيارات الكهربائية في أوروبا".

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده تخطو اليوم خطوة أخرى في استثمار "ضخم" سيضمن جعلها "لاعباً قوياً في تكنولوجيا البطاريات".

وذكر أن شركة "سايرو" لإنتاج البطاريات وتطويرها ستبدأ باكورة إنتاجها عام 2024.

ولفت أن هذه المنشأة ستغدو مع بدء تشغيلها مركزا متكاملا ينتج وحدات بطاريات عالية المحتوى من النيكل بحلول عام 2026.

وأفاد أن "سايرو" ستوفر أمن إمدادات البطاريات لإنتاج السيارة المحلية "توغ".

وبيّن أردوغان أنه مع نزول سيارة "توغ" إلى الشوارع "باتت تركيا صاحبة علامة تجارية من شأنها منافسة أفضل نظيراتها في العالم".

وأشار أن الهدف يتمثل في تسليم 28 ألف سيارة لأصحابها السنة الحالية، ومليون سيارة بحلول عام 2030.

ولفت أردوغان إلى أن مسؤولي دول صديقة هنأوه بإنتاج السيارة المحلية وطلبوا شراءها.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.