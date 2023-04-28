شركة "جانيك" التركية لصناعة الأسلحة تستحوذ على شركة دفاع بريطانية رائدة

أعلنت شركة "جانيك" CANiK التركية الرائدة في صناعة الأسلحة الخميس أنها أكملت صفقة شراء شركة الدفاع البريطانية AEI Systems، في خطوة تعِد بجعل تركيا لاعباً رئيسياً في تصنيع الأسلحة متوسطة العيار.

وتم الإعلان عن اندماج الجيل الجديد من شركة "جانيك" بطاقتها الإنتاجية العالية المدعومة بالتكنولوجيا مع خبرات شركة AEI Systems التي تمتد لـ 60 عاماً بالأسلحة متوسطة العيار، في حفل استقبال في القنصلية العامة للمملكة المتحدة في إسطنبول.

وأكد بيان صادر عن "جانيك" أنه من المنتظر أن تُثمر هذه الخطوة عن تقديم المدافع التي سيتم إنتاجها بكميات كبيرة في كل من المملكة المتحدة وتركيا، على أنظمة الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد، لخدمة المنصات البرية والجوية والبحرية لجميع الدول الصديقة والحليفة.

وتُعرف "جانيك" بأنها إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة في العالم، وتسعى الآن إلى أن يكون لها دور في إنتاج المدافع من العيار المتوسط، والتي أصبحت منتشرة على نطاق واسع وتكتسب أهمية حاسمة في العالم.

وقال البيان إن المملكة المتحدة وافقت على استحواذ "جانيك" على AEI systems في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأشاد كنان بوليو القنصل العام والمفوض التجاري البريطاني لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، بالشراكة التي قال إنها ستجلب العديد من الفرص في الأسواق الجديدة والقائمة.

وقال: "أعلم أن كلاً من المملكة المتحدة وتركيا منفتحتان على بذل المزيد من الجهد معاً ودعم بعضهما وتوفير الفرص التي ستجلب مزايا لكلا البلدين".

من جانبه، قال أوتوك آرال المدير العام لشركة "جانيك" إن AEI systems ستبقى علامة تجارية رائدة في الأسلحة متوسطة العيار، وأشار إلى أن أنشطة التطوير والإنتاج والتجميع في مرافق الشركة في المملكة المتحدة ستزداد.

وأضاف آرال: "نهدف في غضون 5 سنوات، إلى زيادة عائدات المبيعات السنوية من المدافع متوسطة العيار إلى أكثر من 100 مليون دولار".

كما أكد أن شركة "يونيروبوتيكس" إحدى الشركات التابعة لـ "جانيك"، ستدعم تشغيل AEI systems بما تقدمه من حلولٍ مبتكرة وتنافسية لتكامل برمجيات الأسلحة الضرورية لتوفير وظائف عالية التقنية وحيوية للمدافع متوسطة العيار".

وأشار آرال إلى نظام الأسلحة المثبت عن بعد "تراكون 30" والمزود بمدفع 30x113 ملم، كطرازٍ أولي لهذه الحلول.

وأوضح بالقول: "نظراً لقدرته على إطلاق ذخائر مختلفة مع انخفاض الارتداد، يمكن دمج المدفع 30 × 113 ملم مع جميع المنصات، بما في ذلك المركبات البرية 4 × 4 والقوارب الصغيرة، باستخدام جهاز تحكم عن بعد أو حاملات يتحكم فيها المشغل".

"وبالرغم من تزايد استخدام المدفع 30x113 ملم في المركبات البرية والبحرية في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه الأسلحة كانت لفترة طويلة السلاح الأساسي للطائرات ذات الأجنحة الدوارة والثابتة، وأصبحت عاملاً مهماً في مضاعفة القوة، لا سيما مع قدرتها على إطلاق ذخيرة متفجرة". مشيراً إلى أن "جانيك" ستحقق زخماً جديداً في الصادرات باندماجها مع AEI systems.

وعلق بالقول: "نعتقد أن المدفع مقاس 30x113 ملم هو منتج مهم لكل من تركيا والمملكة المتحدة. وبعد دمج المدفع والحامل تراكون 30 الخاص بشركة يونيروبوتيكس، سنبدأ في التعاون مع جميع الشركات المصنعة للمنصات الرئيسية التي نعمل معها حالياً". مؤكداً أنهم باستحواذهم على AEI systems أكملوا جميع خططهم الاستثمارية لفترة الخمس سنوات القادمة. وأنهم من الآن فصاعداً، سيستثمرون في عمليات التطوير والإنتاج، بدلاً من التوسع والاستحواذ على الشركات.