1430 طن بندق صدرتها ولاية دوزجة إلى الاتحاد الأوروبي في 4 أشهر

صدّرت ولاية دوزجة، شمال غربي تركيا، 1430 طناً من البندق إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الحالي 2023.

وأفاد بيان صادر عن مديرية الزراعة والغابات في الولاية، بأن البندق شكّل أكبر جزء من صادرات دوزجة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني - أبريل/ نيسان 2023.

وأضاف البيان أن صادرات الولاية من البندق بلغت 16 ألفاً و336 طن، خلال العام الماضي.

وخلال الأشهر الـ 4 الأولى من 2023، صدّرت دوزجة 1430 طناً من البندق إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان.

وتستعد الولاية التركية لتعزيز حجم صادراتها من المنتج المذكور بحلول نهاية العام الحالي، بحسب البيان.