البنوك التركية تحقق أرباحاً صافية بقيمة 5.6 مليار دولار في مارس

بلغ صافي ربح البنوك التركية 107.3 مليار ليرة تركية (5.6 مليار دولار) في مارس/آذار، حسب البيانات الصادرة يوم الأربعاء.

وارتفع الرقم من 63.2 مليار ليرة تركية في نفس الشهر من العام الماضي.

فقد أظهرت بيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية أن إجمالي أصول المقرضين بلغ 15.8 تريليون ليرة تركية (827.3 مليار دولار) في مارس/آذار، ارتفاعًا من 10.2 تريليون ليرة تركية في مارس 2022.

بلغت القروض، وهي أكبر فئة فرعية من الأصول، 8.5 تريليون ليرة تركية.

على جانب المطلوبات، بلغت الودائع المودعة لدى المقرضين في تركيا -أكبر بند من بنود المطلوبات- 9.96 تريليون ليرة تركية.

وبلغت نسبة الأصول التنظيمية للقطاع إلى الأصول المرجحة بالمخاطر -كلما كانت أعلى كانأفضل- 17.67% في نهاية مارس.

نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض النقدية -كلما كانت أقل كانت أفضل- كانت 1.82%.

اعتبارًا من نهاية مارس/آذار، كان يشتغل في تركيا ما مجموعه 54 من المقرضين الحكوميين والخاصين والأجانب -بما في ذلك بنوك الودائع والبنوك المشاركة وبنوك التنمية والاستثمار.

كان لدى القطاع 209.339 موظفًا يعملون في 11.060 فرعًا في كل من تركيا وخارجها، إضافة إلى 48.694 جهاز صراف آلي.