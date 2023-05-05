مركز إسطنبول المالي الجديد يجذب الاستثمارات الأجنبية

خلال قمة مركز إسطنبول المالي في مركز تركواز الإعلامي في إسطنبول يوم الخميس، صرح خبراء متخصصون إن المركز المالي الذي افتتح حديثاً في إسطنبول من شأنه أن يجتذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي إشارة إلى أن المركز المالي الجديد سيعزز المنافسة والاستثمار في الخدمات المصرفية، قال رجب باشتوغ المدير العام لبنك غرانتي للجنة "مستقبل الخدمات المصرفية في قلب التمويل" أن المركز المالي الجديد سيزيد أيضاً من عدد المستثمرين الأجانب في البلاد.

وأوضح باشتوغ: "كواحد من أكبر البنوك في تركيا، فإن نجاحنا ورضا مستثمرينا سيكون بمثابة مرجع للمستثمرين الأجانب للقدوم إلى هنا" مضيفاً أنهم سوف يسعون جاهدين لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى تركيا.

من جانبه قال ألب أصلان جاكار المدير العام لبنك زراعات أكبر مقرض في البلاد، إن تركيا تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وأضاف: "نحن في حالة تنمية حقيقية، والاستقرار الاقتصادي والسياسي ضروري لتصبح تركيا أكبر اقتصاد في العالم".

وحول مقومات المدينة قال جاكار: "بالنظر إلى بنيتها التحتية والقوى العاملة الماهرة والإمكانات الاقتصادية والاستقرار السياسي والاقتصادي، تتمتع إسطنبول بخصائص تجعلها مركزاً مالياً" مضيفاً أن تدفق رأس المال ضروري أيضاً لهذا الغرض ولكنه سيستغرق وقتاً.

وفي إشارة إلى أن التكنولوجيا أصبحت عاملاً محدداً في تشكيل مستقبل العالم، قال جاكار إن الرقمنة والعوامل المناخية والبيئية والطاقة هي أيضاً عوامل مهمة يجب مراعاتها.

وأكد أن تركيا قد لا تصبح مركزاً مالياً عالمياً في المستقبل القريب، إلا أن البلاد بحاجة إلى أن تصبح مركزاً مالياً إقليمياً يركز بشكل خاص على التمويل الإسلامي.

والشهر الماضي، افتتحت تركيا منطقة تجارية واسعة طال انتظارها، تعِد بوضع المدينة التركية بين أهم المراكز المالية في العالم.

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره الرئيس رجب طيب أردوغان إطلاقاً تدريجياً لمركز إسطنبول المالي IFC، بدءاً من إطلاق قسم البنوك المضيفة.

وقال أردوغان إن مؤسسة التمويل الدولية يمكن أن تساعد المدينة في تكوين علاقات مع الأسواق المالية في العالم. وأشار إلى أن "هذا المركز سيخلق نظاماً بيئياً مالياً جديداً في إسطنبول التي تُعدُّ نقطة التقاء قارتين".