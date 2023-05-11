توركسات تشارك في معرض كاب سات-2023 الدولي بدبي

شاركت شركة توركسات للأقمار الصناعية التركية في المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية كاب سات CABSAT المقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 16 و18 مايو/ أيار الحالي.

وأوضحت توركسات في بيان الخميس أن تركيا تشارك في المعرض عبر قمرها الصناعي "توركسات 5 بي- Türksat 5B" من الجيل الخامس، إلى جانب 4 هوائيات من عائلة PeycON الوطنية.

وأشارت إلى أن "كاب سات" يعد أكبر معرض للخدمات الفضائية والبث الإذاعي في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن "توركسات" ستبرم اتفاقيات تتعلق بالقمر الصناعي "توركسات 5 بي" صاحب تكنولوجيا Ka Band (في نطاق الترددات).

وتخطط "توركسات" لتعزيز مجال عمليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر منتجاتها المحلية الوطنية، وضمان حضور تركيا القوي في سوق خدمات الأقمار الصناعة بالشرق الأوسط.

وخلال المعرض ستقدم "توركسات" للمشاركة أحدث خدماتها في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبث الكبلي وذلك بعدما عززت بنيتها عبر القمرين "توركسات 5 إيه" و"توكسات 5 بي".

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أطلق القمر الصناعي التركي "توركسات 5 بي"، إلى الفضاء بنجاح من قاعدة "كاب كانافيرال" بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويعتبر "توركسات 5 بي" أقوى قمر صناعي تركي للاتصالات من حيث قدراته العالية، وحمولته المفيدة، وأطلق إلى الفضاء على متن صاروخ فالكون 9 تابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

ويشمل نطاق خدمته مناطق الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وشرقي إفريقيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والدول المجاورة لتركيا، ويعمل على نطاق التردد الجديد المعروف باسم (Ku)

ويوفر سعة إرسال بيانات تزيد عن 55 جيجابت في الثانية، ويزيد من قدرة نقل المعطيات عبر الأقمار الصناعية عبر نطاق الترددات "Ka-Bant" في تركيا بـ 15 ضعفا.

ويتمتع القمر الصناعي "توركسات بي 5" بنظام الدفع الكهربائي من الجيل الجديد، ويعمل في مدار 42 درجة شرقا لمدة 35 عاماً