مجلس التعاون الخليجي: عقدنا اجتماعات استطلاعية مع تركيا لتعزيز التعاون

أعلن مجلس التعاون الخليجي أنه عقد اجتماعات استطلاعية خليجية تركية لبحث "سبل تعزيز العلاقات وزيادة التعاون".

جاء ذلك في بيان اليوم للمجلس الذي يضم كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

وأفاد المجلس بأن "الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالإدارة العامة للمفاوضات، عقدت الخميس عبر الاتصال المرئي، اجتماعاً استطلاعياً مع نظيرتها في تركيا"، دون تفاصيل أكثر.

وأضاف: "استعرض الجانبان في الاجتماع العلاقات المميزة التي تجمع دول المجلس بجمهورية تركيا في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".

كما بحث الاجتماع "سبل تعزيز هذه العلاقات وزيادة التعاون المشترك"، وفق المصدر ذاته.

وحققت الصادرات التركية إلى دول الخليج زيادة بنسبة 16.1 بالمئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، مسجلة 1.4 مليار دولار، وفق بيانات مجلس المصدرين في تركيا، أعلنت فبراير/ شباط الماضي.

وصعدت الصادرات التركية في يناير إلى 19 مليارا و375 مليون دولار، بزيادة 10.4 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2022.

ووفق تلك البيانات، فقد سجلت صادرات تركيا إلى دول الخليج مليارا و431 مليون دولار في يناير 2023.