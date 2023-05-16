الصادرات الزراعية التركية تسجل رقما قياسياً جديداً بالرغم من الزلازل ومشاكل الإمدادات

تمكن مصدرو المنتجات الزراعية في تركيا من الحفاظ على وتيرة مبيعاتهم الخارجية ورفعها لتسجل في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام رقماً قياسياً جديداً، بالرغم من التحديات المتعددة، وفقاً للبيانات الرسمية.

وظل الطلب على المنتجات الزراعية التركية قوياً مع كل المخاطر الجيوسياسية والمخاوف السائدة بشأن العرض، والتحديات العالمية المستمرة بشأن إمكانية الوصول إلى الغذاء.

وأظهرت بيانات جمعية المصدرين الأتراك، أن إجمالي الشحنات الصادرة من قطاع الزراعة التركي بلغ 11.2 مليار دولار تقريباً من يناير/كانون الثاني حتى أبريل/نيسان، بزيادة قدرها 1.6% على أساس سنوي.

واستحوذت الصناعة خلال الفترة المذكورة على 13.8% من صادرات تركيا التي بلغت ما يقرب من 81 مليار دولار، مع انخفاض إجمالي الشحنات بنسبة 3% على أساس سنوي بسبب الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق البلاد في أوائل فبراير/شباط، والتي ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية في المنطقة التي تمثل أكثر من 20% من إنتاج الغذاء في البلاد، وتساهم في ما يقرب من 20% من صادراتها من الأغذية الزراعية.

وأظهرت البيانات أنه من بين 10 قطاعات مصنفة تحت الزراعة، تمكنت 3 منها من تحقيق أفضل صادرات في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وشمل ذلك قطاعات الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة والفواكه والخضروات الطازجة والزيتون وزيت الزيتون.

هذا وقد بلغت صادرات الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة 3.8 مليار دولار في الفترة المذكورة، وبلغت شحنات الفواكه والخضروات الطازجة قرابة 1.2 مليار دولار، وارتفعت صادرات الزيتون وزيت الزيتون إلى أكثر من 377 مليون دولار.

وقدرت منظمة الغذاء العالمية أن الزلزال تسبب في أضرار بقيمة 1.3 مليار دولار، من خلال تدمير البنية التحتية والثروة الحيوانية والمحاصيل، وخسائر 5.1 مليار دولار للقطاع الزراعي.

يذكر أن ولاية إسطنبول تصدرت قائمة المصدرين بقيمة 1.17 مليار دولار من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة.

تلتها ولاية أنطاليا الجنوبية بما قيمته 306.1 مليون دولار من الفواكه والخضروات الطازجة، في حين باعت إزمير ما قيمته 176.3 مليون دولار من الزيتون وزيت الزيتون خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان.