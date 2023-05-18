آفاق الاستثمار والتعاون التركي في ليبيا

قال رئيس جمعية رجال الأعمال الليبيين - الأتراك، إن عددًا كبيرًا من المنشآت الصناعية في ليبيا متوقفة عن العمل، وهي من العهود السابقة.

وأضاف مرتضى قرنفل، وهو رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية، الخميس: "في الوقت الحالي، هناك أكثر من 180 منشأة صناعية حكومية من عهد الحكومات السابقة معطلة في ليبيا".

وأوضح قرنفل أن بعض تلك المنشآت في حالة جيدة وهي تجذب أنظار رجال الأعمال الأتراك إليها.

وأضاف: "تمتلك الدولة 7 منشآت في المنطقة الصناعية في تاجوراء، في عام 1977 تم إنشاء مرفق لتجميع وتركيب الشاحنات، والشاحنات الصغيرة هنا في ليبيا، وذلك بأفضل المعدات في ذلك الوقت".

وأشار قرنفل إلى أنه بمعية وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "موسياد" من ولاية قونية، التقى قبل أسبوع مع نائب رئيس الوزراء الليبي رمضان أبو جناح، مضيفاً: "عقدنا اجتماعات خاصة مع مدن جنوب البلاد ووكالة التنمية الجنوبية".

وبيّن قرنفل أن أبو جناح دعا رؤساء بلديات منطقة فزان للاجتماع، مضيفاً أن الوفد التركي لاقى ترحيبا حارا وتم التطرق إلى المشاريع الجادة.

وتابع: "قمنا بتقييم طريق التجارة من الجنوب إلى إفريقيا جنوب الصحراء وقضايا أخرى".

وقال إن أكثر من 20 رئيس بلدية حضروا الاجتماع، وأن عمدة مدينة المرج الواقعة شرق بنغازي، قال إن "تنمية ليبيا ستكون مع تركيا".

وأكد قرنفل أنهم يعملون في ليبيا منذ 35 عامًا وأنهم أوجدوا أكثر من 1500 فرصة عمل في تركيا، مؤكداً أن "ليبيا مكان خصب للاستثمار".

وأردف: "سنفتتح مستشفى ثانيا في طرابلس بعد مصراتة، نحن قادرون على إنشاء البنية التحتية الصحية الليبية، ونحن على يقين من أنه ستكون هناك تغييرات مهمة فيما يتعلق بالصحة والسياحة والتجارة وسيزداد الزخم في حال بدأت ليبيا وتركيا منح تأشيرة الدخول بشكل متبادل".

من جانبه أعلن كبير المستشارين التجاريين في السفارة التركية بطرابلس يوسف يلدز، للأناضول، أنهم يخططون لتنظيم معرض تصدير المنتجات التركية في مدينة بنغازي شرق ليبيا خلال الفترة من 29 مايو/ أيار إلى 1 يونيو/ حزيران.

وأضاف يلدز أن حوالي 35 شركة من تركيا ستشارك في المعرض في بنغازي.