تركيا تعتزم إنتاج طائرات تدريب محلية مع ازدياد الحاجة إلى آلاف الطيارين

أعلنت شركة الطيران التركية الوطنية وشركة صناعات الفضاء الدفاعية التركية، عن شراكة لبناء طائرة تدريب محلية، وفقاً لتصريح الشركتين يوم الثلاثاء.

ويأتي الاتفاق في الوقت الذي تسارع فيه شركات الطيران لإعادة بناء طاقتها وملء مقصورات القيادة الفارغة، مع عودة الحركة الجوية إلى مسارها الصحيح وازدياد الطلب على السفر بعد الركود الذي سببته تداعيات جائحة كورونا.

وقال رئيس شركة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات، إن أحدث تقديرات القطاع تشير إلى الحاجة لحوالي 300 ألف طيار في العقد المقبل. موضحاً أن الخطوط الجوية التركية وحدها ستحتاج 11 ألف طيار تقريباً خلال السنوات العشر القادمة، وهي تهدف إلى مضاعفة عدد موظفيها.

وأكد بولات في مراسم توقيعٍ جرت في إسطنبول على أن الاتفاقية الموقعة يوم الثلاثاء، ستشهد تصنيع 20 طائرة تدريب تجريبية بمحرك واحد لأكاديمية الطيران التابعة للخطوط الجوية التركية "تافا".

مضيفاً أن ما يصل إلى 600 طيار يتم تدريبهم سنوياً في تركيا، بما فيهم أكثر من 200 طيار في مراكز الخطوط الجوية التركية.

وقال: "نحتاج إلى ما معدله 1000 طيار وهذا يعني أننا بحاجة إلى 400-500 طيار إضافي للتدريب كل عام. لكن العائق المهم هنا هو طائرات التدريب". وأشار إلى أن الطائرات التي يطلبون شراءها قادمة عام 2026، وأن العالم كله يعاني من أزمة في شراء هذا النوع من الطائرات إذ يبلغ الطلب العالمي عليها 3000 طائرة.

هذا ويعد انتعاش سوق الطيران التركي إلى مستويات ما قبل الجائحة، أكبر من معظم الأسواق في أجزاء أخرى من العالم، حيث نقلت الخطوط الجوية التركية وحدها حوالي 6.5 مليون مسافر في أبريل/نيسان، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالعام الماضي. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، تمكنت من رفع ركابها بنسبة 33.6% على أساس سنوي إلى 23.6 مليون مسافر.

وأوضح بولات إن الاتفاقية مع شركة صناعات الفضاء الدفاعية التركية ستمثل التصنيع المحلي لأول طائرة تخدم الطيران المدني.

وأشار: "لقد تعاونا بالفعل مع شريكنا الاستراتيجي شركة صناعات الفضاء التركية من قبل، ونحن فخورون بصفتنا شركة الخطوط الجوية التركية بالمشاركة في مثل هذا المشروع لأول مرة".

مضيفاً أن خط التجميع الذي سيتم إنشاؤه قادر على تصنيع 200 طائرة سنوياً، ما يمنح الشركة فرصة بيع طائرات التدريب في جميع أنحاء العالم.

من جانبه قال مدير عام شركة صناعات الفضاء الدفاعية التركية تيميل كوتيل إن الصفقة تمثل مشاركتهم في مشاريع الطيران المدني.

"سنقوم بتصميم وتسليم طائراتنا المحلية في أسرع وقت ممكن. هذا الاتفاق سيفتح لنا بعض الفرص هنا وسيجعلنا ندخل عالم الطيران المدني بالرغم من أننا في الأصل شركة دفاع".

مضيفاً أنهم سينتجون طائرات تدريب طويلة الأمد بأداء متفوق وجودة طيران عالية، مقارنة بنظرائها ومجهزة بأحدث أنظمة إلكترونيات الطيران. وأنهم بهذه الخطوة سيقللون بشكل كبير من اعتماد البلاد على الدول الأجنبية في هذا المجال.

يذكر أنه من الممكن تمديد الاتفاقية لتشمل المشتريات المستقبلية إذا كانت الطائرات التي طورتها شركة صناعات الفضاء التركية تفي بمعايير الكفاءة، مع الهدف النهائي المتمثل في إعادة تشكيل أسطول "تافا" بالكامل بطائرات مطورة محلياً.