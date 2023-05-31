"بوينغ" الأمريكية: الجيل الجديد من طائراتنا يحتوي قطعا مصنوعة بتركيا

كشفت شركة "بوينغ" الأمريكية للطيران، الأربعاء، أنها تستخدم قطعاً مصنوعة في تركيا في إنتاج كافة طائراتها من الجيل الجديد.

جاء ذلك في كلمة لمديرة شركة "بوينغ" في تركيا، آيشم صارغن، خلال مشاركتها بفعالية منتدى "الطيران التركي المستدام" بإسطنبول، برعاية الخطوط الجوية التركية وبوينغ وجامعة إسطنبول التجارية.

وأوضحت صارغن أن "بوينغ" متواجدة في تركيا منذ ما يزيد عن 75 عاماً، لافتة إلى أن التطور والنمو الكبيرين الذي حققه قطاع الطيران التركي خلال هذه الفترة يعد مصدر فخر.

وأضافت مديرة شركة "بوينغ" أنهم عملوا يداً بيد مع قطاع الصناعة التركي خلال هذه المدة، وحققا نجاحات كبيرة سوية.

وأشارت إلى الكثير من المشاريع المشتركة بين بوينغ وقطاع الطيران التركي، مؤكدة أن الشركة الأمريكية تستخدم اليوم قطعاً مصنوعة في تركيا لإنتاج كافة طائراتها الحديثة من الجيل الجديد.