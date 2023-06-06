القطاع الزراعي في تركيا يحقق أعلى صادرات خلال 5 أشهر

حقق القطاع الزراعي في تركيا أعلى صادرات في تاريخه، خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2023، بقيمة بلغت 14 ملياراً و58 مليون دولار.

وتواصل القطاعات في تركيا تسجيل الأرقام القياسية في مجال التصدير، بفضل السياسات الاقتصادية التي تعطي الأولوية للإنتاج والصادرات، بحسب وكالة الأناضول.

واستحوذت الصادرات الزراعية التي زادت 4.8 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2022، على 13.7 بالمئة من إجمالي المبيعات الخارجية لتركيا.

وبلغت عائدات تصدير الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها 4 مليارات و738 مليون دولار، والفواكه والخضراوات الطازجة مليارا و424 مليون دولار، والزيتون وزيت الزيتون 480 مليونا و269 ألف دولار، ونباتات الزينة 76 مليونا و512 ألف دولار.

فيما تجاوزت صادرات الخضراوات والفواكه الطازجة إلى روسيا 400 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.