بريطانيا تحتل مركز الصدارة في استيراد الأواني المنزلية من تركيا

احتلت بريطانيا مركز الصدارة في قائمة الدول المستوردة للأواني المنزلية من تركيا.

جاء ذلك في تصريح لرئيس جمعية مصنعي، مسعود أوكسوز.

وحسب بيان صادر عن الجمعية، الثلاثاء، بلغ حجم قطاع صناعة الأواني المنزلية في تركيا 12 مليار دولار.

وذكر البيان أن القطاع حقق صادرات بقيمة 6.5 مليارات دولار العام المنصرم، وأن الهدف يتمثل في رفعه عام 2023 إلى 7 مليارات دولار.

وأفاد رئيس الجمعية، أوكسوز، الذي أفرد البيان حيزا لآرائه، أن بريطانيا احتلت الصدارة في قائمة البلدان المستوردة للأواني المنزلية التركية.

وأوضح أن حصة بريطانيا من صادرات الأواني المنزلية المصنعة في تركيا بلغت 10 بالمئة بقيمة وصلت إلى 600 مليون دولار.

ولفت أن صادرات الأواني المنزلية إلى بريطانيا خلال السنوات الـ 5 الأخيرة ارتفعت بنسبة 20 بالمئة من حيث الكم و50 بالمئة على أساس القيمة.