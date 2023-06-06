تسارع مبيعات السيارات الكهربائية مع ازدياد وتيرة انتشارها في تركيا

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في تركيا هذا العام حتى شهر مايو/أيار، مدفوعة بإطلاق أول سيارة محلية في البلاد ووصول علامات تجارية جديدة.

وتم تبادل 7.526 سيارة عادية بأخرى تعمل بالبطاريات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، وفقاً لبيانات جمعية موزعي السيارات والتنقل التي أظهرت أن مبيعات السيارات الإجمالية في تركيا حققت أفضل أرقامها في مايو/أيار وعلى مدى 5 أشهر على الإطلاق.

وقفزت المبيعات في مايو/أيار وحده بنسبة 457.18% إلى 2.095 سيارة، مقارنة بـ 376 في نفس الشهر عام 2022.

وشهدت منافستهم الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء قفزة في المبيعات بنسبة 60% تقريباً على أساس سنوي إلى 37.988 سيارة، وفقاً للبيانات.

ولا يزال الطلب مرتفعا بشكل ملحوظ مع استمرار المستهلكين في اختيار السيارات التي يعتبرونها أداةً لحماية أنفسهم من التضخم المرتفع. ومن بين أمور أخرى، أدى تخفيف مشاكل التوافر المتعلقة بسلسلة التوريد أيضاً إلى زيادة المبيعات منذ بداية العام.

وكما هو متوقع، يكتسب اتجاه السيارات التي تعمل بالبطاريات زخماً جديداً مع انطلاق توغ أول مركبة كهربائية محلية تنتجها تركيا على الطرقات.

وستصل الطاقة الإنتاجية الحالية لحوالي 100.000 مركبة سنوياً إلى 175.000 بمجرد وصول مصنع توغ إلى طاقته الإجمالية.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه سيتم إنتاج حوالي 28.000 سيارة توغ هذا العام. في حين تهدف العلامة التجارية إلى تصنيع مليون سيارة عبر القطاعات الخمسة بحلول عام 2030.

وتخطط Togg لبدء الصادرات اعتباراً من عام 2025، بينما سيتم تصميم الإنتاج الأولي للسوق المحلية.