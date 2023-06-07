في طلبية قياسية.. الخطوط الجوية التركية تعتزم شراء 600 طائرة

قال رئيس شركة الخطوط الجوية التركية أحمد بولات إنه سيتخذ قراراً نهائياً بشأن خطط الحصول على طلبية قياسية لما يصل إلى 600 طائرة في غضون شهرين.

وأضاف بولات، في تصريحات على هامش القمة السنوية لاتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" في إسطنبول، أن الشركة تجري محادثات مع شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات ومنافستها الأوروبية "إيرباص" لشراء 400 طائرة ذات ممر واحد إلى جانب 200 طائرة "جامبو".

وسيكون جزء من الطائرات الجديدة اختيارياً، وسيتوقف الطلب النهائي على قرار الحكومة، والذي قال بولات إنه متوقع أن يصدر في غضون شهرين.

وأشار إلى أن شركة النقل ستكمل جميع التفاصيل الفنية للطلبات، بما في ذلك طرازي Max وNeo، وتنتظر قراراً حكومياً بتنفيذ الأمر.

وبيّن بولات إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تركيا أخرت القرار، قائلاً: "كنا قريبين جداً من عقد صفقة مع أحد المصنّعين، لكننا سننتظر شهرين للإعلان عن قرارنا النهائي"، موضحاً أن شركة الطيران ستدرس الطائرات الإقليمية بعد اكتمال طلب 600 طائرة جديدة.

ورفض الإدلاء بتفاصيل بشأن عدد الطائرات التي قد يتم طلبها من كل مصنع.

ترتيب قياسي

من المنتظر أن يؤدي الطلب الضخم إلى زيادة أسطول الشركة إلى 810 طائرات في غضون 10 سنوات، فيما تهدف الشركة إلى ترقية أسطولها إلى 435 طائرة بنهاية عام 2023.

وتتمتع الخطوط الجوية التركية بأن لديها خطط نمو طموحة لا سيما في إفريقيا وآسيا، حيث يعمل مطار إسطنبول الجديد كمحور مركزي لها.

وإذا ما تم تأكيد الطلب الضخم، فسيكون الأكبر في تاريخ الصناعة من قبل شركة طيران واحدة، متجاوزاً طلباً قياسياً من شركة طيران الهند لشراء 470 طائرة إيرباص وبوينغ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتهدف الخطوط الجوية التركية إلى نقل 170 مليون مسافر عام 2033، أي أكثر من الضعف مقارنة بـ 82 مليوناً عام 2022.

اتفاقية الرمز المشترك

وبعيداً عن هذا السياق، أعلنت الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقية الرمز المشترك مع شركة الخطوط الجوية الإيطالية "ITA" لتوسيع وجهات في شبكاتها.

ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الشهر المقبل، حيث ستمكن كلا الناقلتين من توفير المزيد من البدائل للمسافرين الذين يقومون برحلات مباشرة بين إسطنبول وروما وربط الرحلات الداخلية عبر روما، وهي "برينديزي وباري وكاتانيا وفلورنسا وجنوة وباليرمو ولاميزيا تيرمي وتورينو وتريست".

من جانبه علق بلال إكشي، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية، على الاتفاقية قائلاً: "أعتقد اعتقاداً راسخاً أن اتفاقية المشاركة بالرمز بين الخطوط الجوية التركية وخطوط ITA الجوية، ستعمل على تطوير الشبكة الحالية مع المزيد من الوجهات وتعزيز التعاون وحركة المرور بين دولتين تتمتعان بإمكانيات عالية".

بدوره شدد فابيو لازيريني الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة الخطوط الإيطالية ITA، على أهمية الصفقة لاستراتيجية النمو التجارية للناقل.

وأشار إلى أن "هذه الشراكة تفتح طريقاً مميزاً للوصول إلى إسطنبول، وهي واحدة من أكثر المدن روعةً والأكثر ثراءً تاريخياً في العالم لجميع ركاب شركة طيران آي تي إيه".