تركيا تحافظ على المركز الأول أوروبياً في حجم الثروة الحيوانية

حافظت تركيا العام الماضي على مركزها الأول بين دول الاتحاد الأوروبي في حجم الثروة الحيوانية، وفق بيانات لمكتب الإحصاء الأوروبي ومعهد الإحصاء التركي.

وفقًا للمعلومات التي نقلتها وكالة الأناضول عن مكتب الإحصاء الأوروبي ومعهد الإحصاء التركي، وبيانات "ستاتيستا"، السبت، فقد بلغ حجم الثروة الحيوانية لتركيا من الأبقار والجواميس خلال العام الماضي 17 مليوناً و24 ألفاً.

كما أوضحت المعطيات أن أعداد الأغنام والماعز في تركيا بلغت العام الماضي 56 مليوناً و266 ألفاً.

وأوضحت المعطيات أن تركيا تحافظ منذ العام 2020 على المركز الأول بين دول الاتحاد في عدد الأبقار والجواميس.

كما تتربع تركيا منذ سنوات على المركز الأول بين دول الاتحاد في عدد الأغنام والماعز.

الجدول التالي يظهر مقارنة بين عدد الأبقار والجواميس في تركيا وبعض الدول الأوروبية:

الدول/الأعوام 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 تركيا 14.533 14.345 14.128 14.222 16.105 17.221 17.872 18.158 18.036 17.024 فرنسا 19.096 19.249 19.387 19.373 18.954 18.613 18.173 17.816 17.330 16.986 ألمانيا 12.686 12.742 12.635 12.467 12.281 11.949 11.640 11.302 11.040 10.997 المملكة المتحدة 9.682 9.693 9.816 9.806 9.787 9.610 9.459 9.366 9.442 9.600 إيرلندا 6.309 6.243 6.422 6.613 6.674 6.593 6.560 6.529 6.649 6.552 إسبانيا 5.802 6.079 6.183 6.318 6.466 6.511 6.600 6.636 6.576 6.455 بولندا 5.590 5.660 5.763 5.970 6.036 6.183 6.262 6.279 6.379 6.448

ترتيب الدول المذكورة حسب عدد الغنم والماعز: