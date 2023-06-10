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تركيا تحافظ على المركز الأول أوروبياً في حجم الثروة الحيوانية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 10.06.2023 16:15
الأناضول (الأناضول)

حافظت تركيا العام الماضي على مركزها الأول بين دول الاتحاد الأوروبي في حجم الثروة الحيوانية، وفق بيانات لمكتب الإحصاء الأوروبي ومعهد الإحصاء التركي.

وفقًا للمعلومات التي نقلتها وكالة الأناضول عن مكتب الإحصاء الأوروبي ومعهد الإحصاء التركي، وبيانات "ستاتيستا"، السبت، فقد بلغ حجم الثروة الحيوانية لتركيا من الأبقار والجواميس خلال العام الماضي 17 مليوناً و24 ألفاً.

كما أوضحت المعطيات أن أعداد الأغنام والماعز في تركيا بلغت العام الماضي 56 مليوناً و266 ألفاً.

وأوضحت المعطيات أن تركيا تحافظ منذ العام 2020 على المركز الأول بين دول الاتحاد في عدد الأبقار والجواميس.

كما تتربع تركيا منذ سنوات على المركز الأول بين دول الاتحاد في عدد الأغنام والماعز.

الجدول التالي يظهر مقارنة بين عدد الأبقار والجواميس في تركيا وبعض الدول الأوروبية:

الدول/الأعوام

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

تركيا

14.533

14.345

14.128

14.222

16.105

17.221

17.872

18.158

18.036

17.024

فرنسا

19.096

19.249

19.387

19.373

18.954

18.613

18.173

17.816

17.330

16.986

ألمانيا

12.686

12.742

12.635

12.467

12.281

11.949

11.640

11.302

11.040

10.997

المملكة المتحدة

9.682

9.693

9.816

9.806

9.787

9.610

9.459

9.366

9.442

9.600

إيرلندا

6.309

6.243

6.422

6.613

6.674

6.593

6.560

6.529

6.649

6.552

إسبانيا

5.802

6.079

6.183

6.318

6.466

6.511

6.600

6.636

6.576

6.455

بولندا

5.590

5.660

5.763

5.970

6.036

6.183

6.262

6.279

6.379

6.448

ترتيب الدول المذكورة حسب عدد الغنم والماعز:

الدول/الأعوام

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

تركيا

38.510

41.485

41.924

41.329

44.312

46.117

48.481

54.113

57.519

56.266
إسبانيا

18.729

18.136

18.827

19.051

19.025

18.617

18.138

18.090

17.671

16.916

رومانيا

10.449

10.935

11.250

11.359

11.485

11.716

11.954

11.893

11.580

11.948

اليونان

13.743

13.326

12.869

12.627

12.361

12.055

12.007

10.871

10.826

10.339

فرنسا

8.476

8.439

8.287

8.361

8.090

8.418

8.347

8.413

8.382

7.908

إيطاليا

8.158

8.103

8.110

8.311

8.207

8.165

8.060

8.100

7.789

7.578

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