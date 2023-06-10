تركيا تحافظ على المركز الأول أوروبياً في حجم الثروة الحيوانية

حافظت تركيا العام الماضي على مركزها الأول بين دول الاتحاد الأوروبي في حجم الثروة الحيوانية، وفق بيانات لمكتب الإحصاء الأوروبي ومعهد الإحصاء التركي.
وفقًا للمعلومات التي نقلتها وكالة الأناضول عن مكتب الإحصاء الأوروبي ومعهد الإحصاء التركي، وبيانات "ستاتيستا"، السبت، فقد بلغ حجم الثروة الحيوانية لتركيا من الأبقار والجواميس خلال العام الماضي 17 مليوناً و24 ألفاً.
كما أوضحت المعطيات أن أعداد الأغنام والماعز في تركيا بلغت العام الماضي 56 مليوناً و266 ألفاً.
وأوضحت المعطيات أن تركيا تحافظ منذ العام 2020 على المركز الأول بين دول الاتحاد في عدد الأبقار والجواميس.
كما تتربع تركيا منذ سنوات على المركز الأول بين دول الاتحاد في عدد الأغنام والماعز.
الجدول التالي يظهر مقارنة بين عدد الأبقار والجواميس في تركيا وبعض الدول الأوروبية:
|
الدول/الأعوام
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
تركيا
|
14.533
|
14.345
|
14.128
|
14.222
|
16.105
|
17.221
|
17.872
|
18.158
|
18.036
|
17.024
|
فرنسا
|
19.096
|
19.249
|
19.387
|
19.373
|
18.954
|
18.613
|
18.173
|
17.816
|
17.330
|
16.986
|
ألمانيا
|
12.686
|
12.742
|
12.635
|
12.467
|
12.281
|
11.949
|
11.640
|
11.302
|
11.040
|
10.997
|
المملكة المتحدة
|
9.682
|
9.693
|
9.816
|
9.806
|
9.787
|
9.610
|
9.459
|
9.366
|
9.442
|
9.600
|
إيرلندا
|
6.309
|
6.243
|
6.422
|
6.613
|
6.674
|
6.593
|
6.560
|
6.529
|
6.649
|
6.552
|
إسبانيا
|
5.802
|
6.079
|
6.183
|
6.318
|
6.466
|
6.511
|
6.600
|
6.636
|
6.576
|
6.455
|
بولندا
|
5.590
|
5.660
|
5.763
|
5.970
|
6.036
|
6.183
|
6.262
|
6.279
|
6.379
|
6.448
ترتيب الدول المذكورة حسب عدد الغنم والماعز:
|الدول/الأعوام
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
تركيا
|
38.510
|
41.485
|
41.924
|
41.329
|
44.312
|
46.117
|
48.481
|
54.113
|
57.519
|
56.266
|إسبانيا
|
18.729
|
18.136
|
18.827
|
19.051
|
19.025
|
18.617
|
18.138
|
18.090
|
17.671
|
16.916
|
رومانيا
|
10.449
|
10.935
|
11.250
|
11.359
|
11.485
|
11.716
|
11.954
|
11.893
|
11.580
|
11.948
|
اليونان
|
13.743
|
13.326
|
12.869
|
12.627
|
12.361
|
12.055
|
12.007
|
10.871
|
10.826
|
10.339
|
فرنسا
|
8.476
|
8.439
|
8.287
|
8.361
|
8.090
|
8.418
|
8.347
|
8.413
|
8.382
|
7.908
|
إيطاليا
|
8.158
|
8.103
|
8.110
|
8.311
|
8.207
|
8.165
|
8.060
|
8.100
|
7.789
|
7.578