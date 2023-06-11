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دول الخليج تستورد من تركيا بضائع بأكثر من 1.5 مليار دولار في مايو

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 11.06.2023 13:44
قافلة من الشاحنات المغادرة من تركيا إلى أوروبا عبر بوابة الحدود مع بلغاريا GUNAYDIN قافلة من الشاحنات المغادرة من تركيا إلى أوروبا عبر بوابة الحدود مع بلغاريا (GUNAYDIN)

بلغت صادرات تركيا للدول المطلة على الخليج العربي مليار و691 مليون دولار في مايو/أيار الماضي، وذلك وفق معطيات مجلس المصدرين الأتراك (TİM).

وقد سجلت صادرات تركيا لدول الخليج زيادة بنسبة 29 بالمئة في مايو مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وتظهر الأرقام صادرات تركيا لدول الخليج العربي في شهر مايو على الشكل التالي :العراق 817.9 مليون دولار. الإمارات العربية المتحدة 360 مليون دولار، المملكة العربية السعودية 166.5 مليون دولار، إيران 206.9 مليون دولار، قطر 55.3 مليون دولار، الكويت 46 مليون دولار، عُمان 24.6 مليون دولار، البحرين 13.6 مليون دولار.

وسجلت صادرات تركيا للمملكة العربية السعودية أعلى زيادة مقارنة بين شهري مايو الماضي والعام الفائت.

على صعيد القطاعات بلغت صادرات تركيا في مايو للعراق من الحبوب والبقوليات 180 مليون دولار وللإمارات من المجوهرات 108.3 مليون دولار، وصادرات السجاد للسعودية 27.1 مليون دولار والمواد الكيميائية ومنتجاتها لإيران 44 مليون دولار والمفروشات لقطر 7 مليون دولار.

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