بنغازي تستضيف "معرض الصناعات التركية"

افتتح عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري وسفير أنقرة لدى طرابلس كنعان يلماز "معرض الصناعات التركية" بمدينة بنغازي، وهو الحدث التركي الاقتصادي الأول في شرق ليبيا منذ عام 2011.

ويشارك في المعرض 38 شركة تركية و65 رجل أعمال تركي، ويستمر 4 أيام تحت رعاية المجلس البلدي لمدينة بنغازي.

ويقدم المعرض منتجات ذات صناعة تركية منها الأثاث ولوازم المنازل والأجهزة الكهرومنزلية والمواد الطبية والغذائية والمنتجات الزراعية والمشغولات المعدنية وقطع غيار السيارات والمعدات والزيوت ومواد التجميل، وفق مراسل الأناضول.

ووصف السفير يلماز المعرض بأنه "خطوة مهمة على طريق وصول الشركات التركية إلى المكانة التي تستحقها في شرق ليبيا وإحياء العلاقات التجارية".

وفي حديث للأناضول على هامش الافتتاح، قال يلماز إن المشاركة المكثفة للشركات التركية ورجال الأعمال الأتراك في المعرض "علامة على الثقة التي نوليها للاقتصاد الليبي والأهمية التي نوليها لتنمية ليبيا دون تمييز بين مناطقها".

وشكر يلماز سلطات المنطقة الشرقية على استضافة المعرض وأكد على الروابط التاريخية والاجتماعية المشتركة مع ليبيا الممتدة لأكثر من 500 عام.

وأعرب عن ثقته بأن "هذا المعرض سيشكل نقطة تحول حاسمة لإحياء أنشطة قطاعنا الخاص في المنطقة الشرقية لليبيا وسيضيف بعدًا جديدًا لتنمية المنطقة".

وأردف: "نريد أن نعكس قوتنا المشتركة الناشئة عن هذه الروابط على تعاوننا في مختلف المجالات، وخاصة في التجارة".

بدوره لفت رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفل، إلى أن ليبيا وبحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي "تعد بوابة إفريقيا المفتوحة على العالم وبوابة العالم المفتوحة على إفريقيا".

ونوه أن بنغازي المطلة على البحر المتوسط هي ثاني أكبر مدينة في ليبيا، وإحدى مراكز الجذب من حيث الاستثمار.

وأشار إلى أنه يمكن لرجال الأعمال الأتراك الذين يمتلكون خبرات كبيرة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في ليبيا لسد احتياجات هذا البلد في مجالات مختلفة، والمساهمة في تنميتها في الوقت ذاته.

فيما ذكر المدير التنفيذي للمعرض مسعود أكبنار، أن المعرض يشارك فيه 38 شركة تركية بعروض في مختلف المجالات، منها شركات بناء ونفط وصحة وأغذية وملابس وغيرها، وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وأوضح أكبنار أنه "وجد كل الترحيب والدعم لإقامة المعرض الذي يقام لأول مرة في بنغازي منذ 2011" مشيرا إلى "وجود فرص عديدة أمام الشركات التركية للاستثمار في ليبيا عن طريق التعاون مع رجال الأعمال الليبيين".

ويهدف المعرض إلى تعزيز التعامل التجاري بين رجال الأعمال الليبيين ونظرائهم الأتراك.