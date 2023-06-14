الخطوط الجوية التركية تتصدر العلامات التجارية في تركيا للعام السادس على التوالي

تواصل شركة الخطوط الجوية التركية تربعها على عرش الشركات التركية للعام السادس على التوالي، بعد حصولها على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في البلاد.

وقالت الخطوط التركية في بيان الأربعاء، إن مؤسسة الاستشارات الرائدة في مجال تقييم الأعمال التجارية المستقلة "براند فايننس" (Brand Finance) ومقرها لندن، أتمت تقريرها حول أول 100 شركة في تركيا لعام 2023.

وأضافت أن الخطوط التركية جاءت في مقدمة الشركات بالبلاد، تماما كما حلت أولى في السنوات 2018 و2019 و2020 و2021 و2022.

وزادت قيمة الخطوط الجوية التركية في 2023 لتبلغ 2.02 مليار دولار، بعدما كانت 1.6 مليار دولار العام الماضي.

وتضمن البيان تعليقا لرئيس مجلس إدارة الخطوط التركية أحمد بولات، أعرب من خلاله عن بالغ فخرهم بهذا التتويج للعام السادس على التوالي.

وأكد على عزمهم في مواصلة السعي من أجل تحقيق المزيد من النجاحات للخطوط التركية التي تبلغ من العمر 90 عاما.

وبراند فاينانس، شركة استشارية مستقلة لتقييم العلامات التجارية، تهدف إلى سد الفجوة بين التسويق والتمويل منذ عام 1996.

وتقوم الشركة التي تحسب القيمة المالية للعلامات التجارية منذ أكثر من 20 عامًا، بتقييم أفضل 5 آلاف علامة تجارية في العالم سنويا، وتصنف العلامات التجارية على أساس البلد والقطاع وتشارك هذه المعلومات مع القراء.