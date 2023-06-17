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الرئيس أردوغان يتعهد بخفض نسبة التضخم إلى خانة الآحاد

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 17.06.2023 16:53
آخر تحديث في 18.06.2023 12:04
الرئيس رجب طيب أردوغان يحضر الدورة الثلاثين للجمعية العامة العادية لجمعية المصدرين الأتراك TIM وقدم جوائز أبطال التصدير صورة: الأناضول الرئيس رجب طيب أردوغان يحضر الدورة الثلاثين للجمعية العامة العادية لجمعية المصدرين الأتراك (TIM) وقدم جوائز "أبطال التصدير" (صورة: الأناضول)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده ترغب في زيادة قيمة صادراتها إلى 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2023، رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الاعتيادية الـ30 لمجلس المصدّرين وحفل تكريم رجال الأعمال الأكثر تصديراً في إسطنبول (أبطال التصدير).

وقال أردوغان: "نرغب في زيادة صادراتنا بنهاية 2023 إلى 265 مليار دولار رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي، وإلى 285 مليار دولار العام القادم".

وأكد على أن تركيا تستهدف الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028.

وفي سياق آخر، أفاد أن "تركيا ستشهد بإذن الله استقبال 2 مليون سائح في قطاع السياحة العلاجية خلال 2023".

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