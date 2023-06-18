المجوهرات تتربع على رأس الصادرات التركية إلى الإمارات العربية المتحدة

تربعت المجوهرات على المركز الأول في الصادرات التركية إلى الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

وقد سجلت الصادرات التركية إلى الإمارات قفزة بفضل جهود تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وحسب بيانات حديثة حصلت عليها الأناضول من مجلس مصدري تركيا، بلغت قيمة الصادرات إلى الإمارات خلال مايو/ أيار المنصرم 360 مليونا و84 ألف دولار.

وأظهرت البيانات أن هذه القيمة سجلت زيادة بنسبة 87.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ نصيب قطاع المجوهرات من هذه الصادرات 108 ملايين و383 ألف دولار.

وحلت صناعات السيارات في المركز الثاني بقيمة 28 مليونا و930 ألف دولار، تلتها الكيماويات ومشتقاتها بقيمة 22 مليونا و959 ألف دولار.

أما على مستوى الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري، فإن قيمة الصادرات التركية إلى الإمارات بلغت مليارا و714 مليون دولار.

وشغل قطاع المجوهرات 634 مليونا و508 آلاف دولار من إجمالي القيمة بين يناير/ كانون الثاني ومايو 2023.