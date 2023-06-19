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توساش التركية لصناعة المحركات تشارك في معرض باريس الجوي

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 19.06.2023 19:51
تركيا تعرض المروحية الجديدة T925 لأول مرة. باريس. 19 يونيو 2023 الأناضول تركيا تعرض المروحية الجديدة T925 لأول مرة. باريس. 19 يونيو 2023 (الأناضول)

تشارك شركة "توساش" التركية لصناعة المحركات في معرض باريس الجوي الدولي وهو من أهم المعارض في العالم.

وأكدت الشركة في بيان أنها تشارك عبر محركاتها الوطنية للطيران "في معرض الطيران الأقدم في العالم الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 25 يونيو/ حزيران الحالي في العاصمة الفرنسية باريس".

وقال البيان: "بمحركاتها الفريدة، تقدم توساش للزوار منتجات التحكم الكهربائية والإلكترونية والأنظمة المدمجة المطورة بقدرات تصميم وإنتاج على أحدث طراز".

وأردف: "كما تعرض قطعا أنتجتها من أجل محركات الطيران ليب/ LEAP الأكثر مبيعًا في تاريخ الطيران المدني".

ولفت أن المعرض سيشهد عقد لقاءات ثنائية عديدة من أجل بحث فرص تعاون جديدة في جميع المجالات.

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