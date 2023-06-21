صادرات الآلات التركية تسجل 11.7 مليار دولار خلال 5 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن اتحاد مصدري الآلات في تركيا، الأربعاء، أن صادرات القطاع سجلت رقماً قياسياً، بوصول قيمتها إلى 11.7 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

وبحسب البيانات، ازدادت صادرات القطاع 12.7 في المئة خلال مايو/ أيار الماضي.

وبلغت قيمة صادرات الآلات 2.4 مليار دولار خلال الشهر المنصرم، وفق بيانات اتحاد مصدري الآلات.

فيما بلغت قيمة الصادرات 11.7 مليار دولار، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة، بين يناير/ كانون الثاني ومايو/أيار 2023.

وقال رئيس الاتحاد كوتلو قره ولي أوغلو، إن الجزء الأكبر من الزيادة التي تحققت ناتجة عن صادرات القطاع إلى روسيا.

وأوضح قره ولي أوغلو، في تصريح لوكالة الأناضول، أنهم يسعون لدعم النجاح المسجل بسوق روسيا، عبر تحقيق قصة نجاح جديدة في أوروبا.