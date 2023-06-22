حجم التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا يحقق 33 مليار دولار

شهد حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وتركيا ارتفاعا بمقدار 22 بالمئة عام 2022، محققا 33 مليار دولار، وفق تصريحات السفير الأمريكي في أنقرة.

وأضاف جيف فليك، في حفل استقبال نظمته السفارة الأمريكية في أنقرة بمناسبة الذكرى 247 لاستقلال الولايات المتحدة، أن تركيا تستقبل قدرا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينها شركات أمريكية توفر وظائف لما يقرب من 56 ألف شخص.

وأشار إلى أن تركيا استقبلت أكثر من مليون سائح أمريكي عام 2022، معربا عن سعادته لرؤية المزيد من الأمريكيين يزورون تركيا.

من جهة أخرى، أعرب السفير الأمريكي عن تقدير بلاده للإسهامات التي تقدمها تركيا لحلف شمال الاطلسي، وآخرها إرسال قوات إلى كوسوفو.

وأضاف أن بلاده ترغب في رؤية الحلف يتوسع، معربا عن أمله بانضمام السويد إلى الحلف بعد فنلندا.