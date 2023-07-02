غتير.. شركة توصيل الطلبات السريع التركية تخرج من السوق الفرنسية والإسبانية

من المقرر أن توقف شركة غتير Getir التركية الناشئة للتسليم السريع أعمالها في إسبانيا وأن تسرح كامل قوتها العاملة هناك البالغ عددها 1560 بعد أن فشلت في جمع رأس مال كافٍ في جولة تمويل حديثة، وفقًا لأكبر نقابة عمالية في البلاد CCOO.

وقال الاتحاد في بيان يوم الجمعة "ندين إدارة الأعمال الكارثية لشركة Getir، التي لم تعرف كيف تنمو أو تكوين استراتيجية مناسبة للسوق في إسبانيا"

بعد توسعها السريع أثناء جائحة كوفيد، تعرضت شركات التجارة السريعة لضربة من انخفاض في الطلب بسبب الإغلاقات وارتفاع أسعار الفائدة، مع عزوف المستثمرين عن شركات التكنولوجيا الخاسرة.

تهيمن شركة Glovo وJust Eat Takeaway وUber Eats على سوق توصيل الطعام في إسبانيا. وقد اكتسب الثلاثة حصة في السوق بعد خروج شركة Deliveroo البريطانية من البلاد في أواخر عام 2021.

وفقًا لنقابة CCOO، ستقدم Getir للعمال المسرحين مكافأة نهاية الخدمة لمدة 20 يومًا في السنة بحد أقصى 12 دفعة شهرية، وخطة توظيف خارجية واتفاقية خاصة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، وفقًا لما يقتضيه القانون.

وأضافت: "سنكافح من أجل تحسين هذه الظروف الأولية وتحقيق تحسينات للقوى العاملة بأكملها".

وفي فرنسا:

ذكرت صحيفة لوموند، نقلاً عن مصادر، في 21 يونيو/حزيران أن Getir قررت الانسحاب من فرنسا بسبب ضعف المبيعات.

تأسست شركة Getir في عام 2015 في إسطنبول، وتقدم خدمات التوصيل السريع للمطاعم وتسليم البقالة عند الطلب عبر تطبيق الهاتف المحمول. في مارس 2022، أغلقت جولة تمويل بقيمة 768 مليون دولار قدرت الشركة الناشئة بنحو 12 مليار دولار.

ومع ذلك، في صفقة أبريل/نيسان، ورد أن Getir جمعت حوالي 500 مليون دولار فقط، وخفضت قيمتها إلى النصف تقريبًا إلى 6.5 مليار دولار. ونفت الشركة فيما بعد هذه التقارير.

وبحسب ما ورد تجري Getir محادثات للاستحواذ على منافستها الألمانيت فلينك Flink، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، التي نقلت عن أشخاص مطلعين على المفاوضات.

في صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار في ديسمبر/كانون أول الماضي، اشترت شركة Getir شركة البقالة الألمانية Gorillas، ودمجت شركتين من الشركات الأوروبية المتبقية التي تقدم البقالة في دقائق.