تركيا والإمارات تبحثان تعزيز العلاقات الاستثمارية

بحث وزير التجارة التركي عمر بولات، مع الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي للتنمية القابضة (ADQ)، محمد حسن السويدي، خارطة الطريق لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين تركيا والإمارات.

وأوضح بولات، في تغريدة نشرها الوزير بولات على تويتر، الاثنين، عقب لقائه مع السويدي في مقر وزارة التجارة التركية بالعاصمة أنقرة، أن شركة أبو ظبي للتنمية لديها استثمارات بمختلف القطاعات في تركيا، وأنها أصبحت مؤخراً واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية بمنطقة الخليج.

وأضاف: "السيد السويدي أكد رغبة شركته في الاستثمار بتركيا في مجالات الغذاء والزراعة والصحة والأدوية والمواصلات".

وأردف: "توفر اتفاقية الحماية والترويج المتبادلين للاستثمارات التي تم تحديثها، أساسًا قانونيًا متينًا للاستثمارات".

واستطرد: "تماشياً مع الإرادة السياسية للرئيس (رجب طيب) أردوغان ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نبدي استعدادنا لتقديم جميع المساهمات اللازمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أعلى بكثير".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب، في مارس/ آذار الماضي، عن ثقته برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في 5 أعوام، بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

يشار إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتركيا بلغ نحو 50.4 مليار درهم (13.7 مليار دولار) في 2021، محققة نمواً قدره 54 في المئة مقارنة بـ2020، وارتفاعاً بنسبة 86 في المئة مقارنة بـ2019، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبحسب وكالة الأناضول، تحظى تركيا بأكثر من 3 في المئة من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وتأتي في المرتبة السابعة لأكبر شركائها التجاريين.

كما تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا 18.3 مليار درهم (5 مليارات دولار) بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) بنهاية 2019، وفق الوكالة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أسست الإمارات صندوقاً بقيمة 36.73 مليار درهم (10 مليارات دولار) لدعم الاستثمارات في تركيا مع تركيزها على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصحة والأمن الغذائي.