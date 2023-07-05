حجم التجارة الخارجية بالعملة التركية يبلغ 349.5 مليار ليرة

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة التركية أن حجم التجارة الخارجية بالعملة المحلية 349 ملياراً و488 مليون ليرة خلال النصف الأول من السنة الحالية، بزيادة 129.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي حجم التجارة الخارجية التركية بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2023، بلغ 308 مليارات دولار، بزيادة 1.7 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق.

وزادت الصادرات التركية بالعملة المحلية خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام الفائت بنسبة 86.7 بالمئة لتبلغ 94 ملياراً و580 مليون ليرة، فيما بلغت الواردات 245 ملياراً و908 ملايين ليرة.

تجدر الإشارة إلى أن الدولار الواحد يعادل 26.06 ليرة تركية، بحسب أسعار الصرف في تعاملات الأربعاء، بمدينة إسطنبول.