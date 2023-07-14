كندا تتسلم أول قاطرة بحرية كهربائية من شركة "سانمار" التركية المتخصصة ببناء السفن

سلمت شركة "سانمار" Sanmar التركية المتخصصة ببناء السفن كندا أول قاطرة بحرية كهربائية بالكامل وعديمة الانبعاثات، "Haisea Wamis"، في مدينة فانكوفر الكندية.

وستعمل القاطرة في محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال LNG Canada، بمدينة كيتيمات التابعة لمقاطعة كولومبيا البريطانية.

وقال رئيس مجلس إدارة "سانمار" علي غورون إن الشركة ستسلم 4 قاطرات أخرى خلال العام الجاري، اثنتان منها تعملان بالكهرباء واثنتان بمحركات ديزل هجينة.

وأشار غورون إلى أن تسليم Haisea Wamis يمثل خطوة كبيرة على طريق إنشاء صناعة قاطرات مستدامة وصديقة للبيئة.

وكشف عن توقيع "سانمار" اتفاقية مع شركة KOTUG Canada العاملة بمجال القاطرات والملاحة في جميع أنحاء كندا، لصناعة أول قاطرتين تعملان بوقود الميثانول في العالم.