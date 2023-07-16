نحو 453 مليون دولار قيمة صادرات الحمضيات التركية في 6 أشهر

ارتفعت قيمة صادرات تركيا من الحمضيات في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 452 مليوناً و782 ألف دولار.

وأظهرت معطيات صادرة عن اتحادات مصدري منطقة البحر المتوسط في تركيا، بلوغ حجم صادرات الحمضيات 793 ألفا و41 طنا في الفترة يناير/كانون الثاني- يونيو حزيران 2023.

وحلت فاكهة اليوسفي في صدارة الحمضيات المصدرة في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 35 بالمئة وعائدات بلغت 228 مليوناً و488 ألف دولار، تلاها الليمون بنحو 153 مليون دولار والكريفون بنحو36 مليون دولار والبرتقال بنحو 35 مليون دولار.

وجاءت روسيا في صدارة الدول المستوردة للحمضيات من تركيا في النصف الأول بواقع 181 مليوناً و470 ألف دولار.

وتلتها أوكرانيا بنحو 41 مليون دولار وبولندا بنحو 32 مليون دولار ورومانيا بنحو 26 مليون دولار والعراق بنحو 25 مليون دولار.