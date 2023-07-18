احتفاء تركي بتوقيع اتفاقية التعاون بين شركة بايكار للصناعات الدفاعية والمملكة السعودية

لقيت اتفاقية التعاون المبرمة بين شركة "بايكار التركية ووزارة الدفاع السعودية لتزويد الأخيرة بطائرات "أقنجي" المسيرة الهجومية إشادة كبيرة في الأوساط الحكومية التركية.

وأمس الاثنين، وقعت "بايكار" مع وزارة الدفاع السعودية اتفاقية تعاون تنص على تصدير مسيرات "أقنجي" إلى المملكة السعودية.

وفي معرض تعليقه على الصفقة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، إن بلاده تلعب دورا رياديا في مجال تصدير صناعات الدفاع والطيران.

وأشار إلى أن الصفقة المبرمة بين "بايكار" ووزارة الدفاع السعودية هي الأكبر والأضخم من نوعها في تاريخ صادرات الجمهورية التركية بهذا المجال.

بدوره، أعرب وزير التجارة التركي عمر بولاط، عن شعوره بالفخر لتوقيع "بايكار" أكبر صفقة تصدير في تاريخ البلاد بمجال الدفاع والطيران.

وأضاف: "أهنئ شركة بايكار وجميع مهندسيها، وعلى رأسهم مدير عامها خلوق بيرقدار".

وجاء توقيع الاتفاقية في محادثات جمعت وفدي البلدين برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة.

واتفاقية التعاون بين وزارة الدفاع السعودية وبايكار، وقعها المدير العام للشركة التركية خلوق بيرقدار، ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن حسين البياري.