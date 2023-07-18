صادرات تركيا إلى السعودية تتجاوز مليار دولار في 6 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك، تجاوز قيمة الصادرات التركية إلى السعودية أكثر من مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري 2023.

وبلغات أن قيمة الصادرات التركية إلى السعودية مليارا و113 مليون دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، وفق البيانات.

وأوضح المجلس أن السعودية احتلت المركز الثاني من بين الدول التي شهدت أكبر زيادة في الصادرات التركية من حيث القيمة خلال الأشهر الستة الماضية.

فيما تصدرت روسيا المركز الأول بمليارين و280 مليون دولار.

وأظهرت بيانات المجلس أن قطاع السجاد التركي كان الأكثر تصديراً إلى السعودية وبلغت قيمته 154 مليونا و528 ألف دولار خلال الأشهر الستة.

وتلى قطاع السجاد صناعة المنتجات الكيماوية بـ 112 مليون و987 ألف دولار، ثم الحبوب والبقوليات بـ 109 ملايين و845 ألف دولار، ثم الملابس الجاهزة بـ87 مليون و896 ألف دولار.