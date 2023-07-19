صادرات تركيا إلى الإمارات تتجاوز ملياري دولار في النصف الأول من 2023

تجاوزت قيمة الصادرات التركية إلى الإمارات ملياري دولار، في النصف الأول من العام الجاري 2023، بزيادة 21.2 بالمئة.

وتطورت العلاقات التجارية بين البلدين سريعاً مع توقيعهما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الرامية إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 40 مليار دولار.

وبحسب معلومات نقلتها وكالة الأناضول من معطيات مجلس المصدرين الأتراك، سجلت الصادرات التركية إلى الإمارات زيادة 21.2 بالمئة في النصف الأول من 2023.

وأوضحت المعطيات أن الصادرات حققت مليارين و29 مليون دولار، لتصبح تركيا البلد الـ13 في قائمة الدول المصدرة إلى الإمارات.

وحل قطاع المجوهرات أولاً في الصادرات التركية إلى الإمارات بواقع 753 مليون دولار، يليه المواد الكيماوية بـ138 مليون دولار، ثم الأدوات الكهربائية والإلكترونية بـ104 ملايين دولار.

وعلى صعيد الولايات التركية المصدرة إلى الإمارات، جاءت إسطنبول أولاً بمليار و240 مليون دولار، ثم تشوروم بـ212 مليون دولار، تلتهما إزمير بـ82 مليون دولار، وغازي عنتاب بـ66 مليون دولار.