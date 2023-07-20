مجلس المصدرين الأتراك: سنرفع التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار

قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غل تبه، الخميس، إنه بفضل مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين مجلسه ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيتم بسهولة رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 25 مليار دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس المصدرين الأتراك، حول زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي، الأربعاء، والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات.

وأوضح غل تبه بأن مجلس المصدرين الأتراك ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيشكلان مجموعات عمل مشتركة لزيادة حجم التجارة بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية.

وذكر أن تركيا تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها التجارية مع دول الخليج، مبيناً أن الإمارات تعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لأنقرة.

ومساء الثلاثاء، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، قادماً من الدوحة، ضمن جولته الخليجية التي بدأت الإثنين بزيارة السعودية.

وخلال الزيارة تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بلغت قيمتها الإجمالية 50.7 مليار دولار.

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