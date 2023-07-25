صادرات أسماك الهامسي التركية تسجل زيادة 7 بالمئة حول العالم

أعلن اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود أن صادراته من أسماك الهامسي زادت بنسبة 7 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري.

ووفق معلومات حصلت عليها الأناضول من الاتحاد، صدرت تركيا أسماك الهامسي إلى 23 بلدا.

وحققت صادرات النصف السنوي الأول 5 ملايين و823 ألفا و665 دولارا، بزيادة 7 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغت 5 ملايين و458 ألفا و703 دولارات.

وجاءت فرنسا في صدارة البلدان المستوردة بمليونين و351 ألف دولار، ثم بلجيكا بمليون و575 ألف دولار، تليهما الولايات المتحدة 546 ألفا و87 دولارا.

كما شملت صادرات العام الجاري كلا من السويد وأوزبكستان والعراق ولبنان وماليزيا والصومال، التي لم تصلها أسماك هامسي في الفترة نفسها من 2022.