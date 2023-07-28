زيارة تاريخية للرئيس التركي إلى دول الخليج العربي توجت بتوقيع عقود بقيمة 70 مليار دولار

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفداً اقتصادياً كبيراً من الشركات التركية الكبرى في زيارة تاريخية إلى السعودية وقطر والإمارات، بالإضافة الى وفود حكومية كبيرة ضمت وزراء ومسؤولين حكوميين، وأسفرت الزيارة عن توقيع اتفاقيات بين الأطراف بقيمة 70 مليار دولار في مجالات الطاقة والبناء والبنية التحتية والصناديق الاستثمارية.

كانت المحطة الأولى للزيارة مدينة جدة، ثم انتقل الوفد الى مدينة الدوحة ومنها إلى أبو ظبي، وضم الوفد الرئاسي التركي مجموعة من الشركات التركية الرائدة في بناء العلاقة بين دول المنطقة مثل شركة إسراء القابضة ISRA HOLDING التي تعمل في مجالات الانشاءات والتطوير والطاقة المتجددة وإدارة الصناديق.

تمثل هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات بين البلدان، وتفتح صفحة جديدة للعلاقات الاقتصادية والسياسية في المنطقة ككل، مع التركيز على المجالات الحيوية الرئيسية كالطاقة والبناء والبنى التحتية.

وشركة إسراء القابضة ISRA HOLDING هي إحدى الشركات التركية الرائدة تساهم بقوة في تعزيز قوة تركيا في الاستثمار والبناء والطاقة من خلال الشراكات الدولية وذلك وفق رؤية الجمهورية التركية في الارتقاء لالعلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء الدوليين للمستويات المرجوة.

وقد صرّح المدير التنفيذي للمجموعة القابضة رواد رمضان أوغلو، بقوله: "أحرزنا تقدماً كبيراً في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة"، وأضاف "نعتقد أن هذه الزيارة والعقود التي تم توقيعها بين البلدان تعكس الثقة في قدرة الاقتصاد التركي والشركات التركية الرائدة مثل شركة إسراء القابضة"

وأضاف رمضان أوغلو: "نحن ملتزمون بتقديم القيمة لشركائنا ومستثمرينا الدوليين من خلال تعزيز الابتكار والالتزام بمعايير الجودة العالمية وفق الأنظمة التركية الحديثة".

وتم تأكيد أهمية تعزيز الروابط التجارية بين البلدان خلال الاجتماعات التجارية التي جرت على هامش اللقاءات السياسية بين أمراء ومسؤولي الدول. وتعتبر هذه الزيارة خطوة هامة لتعزيز العلاقات التجارية بين تركيا ودول المنطقة، وتفتح صفحة جديدة من للعلاقات الدولية، وتمثل فرصة كبيرة للشركات للتوسع أكثر في أسواق المنطقة.