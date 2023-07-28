شركة تركية متخصصة بالصناعات الدفاعية توقع اتفاقية مع كازاخستان في تقنيات المستقبل

شركة الصناعات الدفاعية التركية Lentatek توقع اتفاقية تعاون مع مركز البحث والتطوير الكازاخستاني في مجال تقنيات المستقبل.

وتوصل مركز البحث والتطوير الكازاخستاني وشركة Lentatek إلى اتفاق لإجراء دراسات مشتركة لبحث وتطوير الأنظمة غير المأهولة وتقنيات خلايا الوقود.

توقيع الاتفاقية جرى على هامش معرض أيدف IDEF للصناعات الدفاعية المقام حاليا في إسطنبول.

وتهدف الاتفاقية إلى إجراء دراسات بحث وتطوير مشتركة من خلال نقل كفاءات شركة Lentatek في تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود.

وفي إطار الاتفاقية، تم التخطيط لإنجاز المشاريع بالعمل المشترك لمهندسي البلدين.

والثلاثاء، انطلقت في إسطنبول الدورة الـ16 للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية IDEF -2023، تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، وبمشاركة 1461 شركة من 55 بلدا، وتستمر حتى 28 يوليو/ تموز الجاري.