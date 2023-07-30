بدء حصاد الحبوب في "الحقول الدائرية" في قونية التركية

بدأت شركة "غوزلو" التركية للزراعة حصاد الحبوب في "الحقول الدائرية" البالغة مساحتها 492 دونما بولاية قونية وسط تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول أن الشركة التابعة للمديرية العامة للمؤسسات الزراعية تستخدم معدات تكنولوجية حديثة أثناء الحصاد.

وأشارت إلى أن حصاد الحبوب لدى الشركة يجري في 7 حقول دائرية الشكل ومزروعة وفقاً لنظام الري المحوري المركزي.

ويقدر كل حقل من الحقول الدائرية بحجم 68 ملعب كرة قدم، ويراوح حجم المحصول بين 700 و800 كيلوغرام لكل دونم.

ويتم الحصاد من خلال 10 حصادات كبيرة في كل حقل من الحقول المزروعة بالحبوب، لا سيما الشعير والقمح.

وقال نائب مدير الشركة أرطغرل قلينج، إن حجم المحصول يتجاوز توقعاته، وإن هذا يبعث على السرور.

وأكد أن الشركة تتوقع أن تسجل خلال العام الجاري أعلى حجم إنتاج من الحبوب منذ تأسيسها في 1942.