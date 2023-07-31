شركة بايكار التركية توقع عقداً مع وزارة الدفاع الأوكرانية لإقامة مركز لصيانة الطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية توقيع اتفاق مع شركة بايكار ماكينا التركية لبناء مركز خدمة لإصلاح وصيانة الطائرات المسيرة في أوكرانيا، وفق بيان اليوم.

وتسعى كييف إلى تعزيز إنتاجها المحلي من الطائرات المسيرة لبناء "جيش" منها في ظل معركتها ضد القوات الروسية التي تشن حربا ضد البلاد منذ فبراير/شباط 2022.

ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة عن المسؤول الكبير بها كوستانتين فاشينكو قوله لشركاء أتراك "إنشاء مركز خدمة سيكون مساهمة كبيرة في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وسيساعد في تقريب انتصارنا".

وكثف الأوكرانيون إنتاجهم المحلي من الطائرات المسيرة بشدة. وقال ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء المسؤول عن "جيش الطائرات المسيرة" الأسبوع الماضي، إن أكثر من عشرة آلاف شخص تلقوا تدريبا على تشغيل الطائرات المسيرة وهناك عشرة آلاف آخرين يخضعون للتدريب.

واستخدمت كل من القوات الأوكرانية والروسية مجموعة واسعة من الطائرات المسيرة لأغراض الاستطلاع والهجوم خلال الحرب.

ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق هذا الشهر عن وزير الصناعات الاستراتيجية أولكسندر كاميشين قوله إن شركة بايكار ماكينا بدأت في بناء مصنع لإنتاج طائرات بيرقدار المسيرة في أوكرانيا.