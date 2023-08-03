ليبيا تنظم معرضاً للصناعات التركية في طرابلس وبنغازي نهاية 2023 و6 معارض عام 2024

يقام في مدينتي طرابلس وبنغازي معرض للصناعات التركية نهاية العام الجاري، بهدف لتعزيز التنعاون بين شركات البلدين، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية..

جاء ذلك بعد اجتماع بين وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، ورئيس مجلس الأعمال الليبي ـ التركي مرتضى كرانفيل، في العاصمة طرابلس الثلاثاء.

وقالت الوزارة الليبية في بيان إنها اعتمدت "إقامة معرض للصناعات التركية بمدينتي طرابلس وبنغازي نهاية عام 2023، بمشاركة أصحاب الأعمال وكبرى الشركات التركية".

ويهدف المعرض إلى "التشبيك بين الشركات، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في ليبيا".

ووفقا للبيان، وافق الحويج أيضا على إقامة 6 معارض للصناعات التركية خلال عام 2024، تقام بمدن المناطق الغربية والشرقية والجنوبية.

وحضر الاجتماع كل من الملحق التجاري بالقنصلية الليبية في إسطنبول عمر درهوب، ورئيس الهيئة الليبية العامة للمعارض عصام العول.

وشهدت مدينة بنغازي في يونيو/ حزيران الماضي، معرضا مشابها صنّف بأنه الحدث التركي الاقتصادي الأول في شرق ليبيا منذ عام 2011.

وشارك في المعرض، آنذاك، 38 شركة تركية و65 رجل أعمال تركي، على مدى 4 أيام.

وتشهد الشركات التركية في ليبيا نشاطا ملحوظا واهتماما تجاريا متزايدا، تضاعف بافتتاح جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية "موصياد" فرعا لها بالعاصمة طرابلس في 16 مايو/ أيار 2022.

وفي 25 مايو 2022، طالب الحويج رجال الأعمال الأتراك، بالمشاركة في تنفيذ مدينة المعارض جنوب طرابلس، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشاريع استثمارية بقطاع النفط والغاز، فضلا عن إنشاء مصافي للمنتجات النفطية، ودعم وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل وإنشاء مستشفى مشترك بطرابلس.